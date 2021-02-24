Trabzon’da silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı

Trabzon'un Sürmene, Araklı ve Of ilçeleri ile Antalya'nın Manavgat ilçesi arasında silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 11 şüpheliyi takibe alarak 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

85 jandarma personelinin görev aldığı baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 188 tabanca mermisi, 49 ruhsatsız av tüfeği, 16 tabanca şarjörü, 32 muhtelif silah parçası ve 38 fişek ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 şüphelilerin sorguları sürdüğü belirtildi.