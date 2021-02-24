Yeni terhis olan asker evine dönüş yolunda hayatını kaybetti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde vatani görevini yerine getiren Hv. Svn. Er Haçım Başkurt, Abisi ile birlikte özel araçla Şanlıurfa'ya gelirken yolda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Abisi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde İkamet eden Hv. Svn. Er Haçım Başkurt, Amasya'nın Merzifon ilçesindeki askeri birliğinden terhis olarak abisiyle beraber özel araçlarıyla Şanlıurfa'ya doğru yola koyuldu. Başkurt ve ismi öğrenilemeyen abisi dönüş yolunda özel araçla gelirken Yozgat yakınlarında kaza yaptı. Kazada terhis olan Haçım Başkurt hayatını kaybetti. Abisi ise ağır yaralandı.