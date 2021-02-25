A101 bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 25 Şubat A101 çalışma saatleri 2021

A101 çalışma saatleri sabah saatlerinden beri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle Perşembe günü ihtiyaçlarını indirimli fiyatlara satışa sunulan aktüel ürünler ile gidermek isteyenler en yakın marketlere gitmeden önce A10 saat kaçta açılıyor sorusunun cevabını araştırıyor. İşte A101 çalışma saatleri

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

A101'in resmi internet sitesinde yer alan güncel bilgilere göre açılış kapanış saatleri listesini öğrenmek için doğru yerdesiniz. A101 marketlerine gitmeden önce bu başlık altından çalışma saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 10.00 - 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Marketler 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren hafta içi 10.00 - 20.00 saatleri arasında açık olacak.

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye'nin 81 ilinde sayısız şubesi ve personeli ile milyonlarca kişiye hizmet veren A101 marketleri sabah saat 10.00'da mesaiye başlıyor. Bu saatten itibaren en yakın marketlere giderek alışverişinizi yapabilirsiniz.

A101 SAAT KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

A101 marketleri hafta içi sabah saat 10.00'da mesaiye başlayıp 20.00'da ise mesaiyi bitiriyor. Hafta sonu ise 17.00'da kapanıyor. Mesai saati bitmeden yaklaşık 10 dakika önce ise kasalara kapanıyor ve alışveriş yapılamıyor. A101 marketlerden alışveriş yapabilmeniz için hafta içi ve hafta sonu olmak üzere her gün belirtilen saatlerde şubelere gidebilirsiniz.