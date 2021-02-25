Konya'nın Sarayönü ilçesinde araçla takip ettikleri köpeği öldüren kişiler, köpeği yoldan alıp çöpe attı. Bu anlar marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Araçla takip ettikleri köpeği öldürüp çöpe attılar | Video

Olay, ilçeye bağlı Hatip Mahallesi Salihler Caddesi üzerinde 19 Şubat gecesi 02.00 sıralarında meydana geldi. Bir marketin güvenlik kameralarına takılan görüntülerde, kadraja ilk olarak hızla koşan köpek ve ardından da bir otomobil giriyor. Otomobilin sol arka camının açık olduğu ve bir kişinin elinde bir şeyle dışarıya sarktığı görülen görüntülerde, otomobil bir süre köşeye sıkışan köpeğin yanına duruyor. Sonrasında da yaralı köpeğin kaçmaya çalışırken yol ortasına yığıldığı ve can verdiği anlar görüntülerde yer alıyor. Otomobil daha sonra köpeğin yanına geliyor ve içinden inen iki kişi, köpeği bulunduğu yerden alıp çöpe atıp, hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Bu görüntüler ise hayvanseverlerin tepkisini çekti.