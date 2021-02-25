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Bakan Fahrettin Koca’dan 65 yaş üstü için açıklaması: kalktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarında bulundu. Kademeli normalleşme süreci öncesi 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına değinen Bakan Koca, aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde konuyla ilgili esneme yapılabileceğinin altını çizdi. Bu açıklama ile birlikte kalktı mı sorusunun yanıtı da gündeme geldi. İşte Bakan Fahrettin Koca’dan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamalar…

Giriş Tarihi: 25.2.2021 20:53 ABONE OL
Bakan Fahrettin Koca’dan 65 yaş üstü için son dakika açıklaması: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme dair merak edilen pek çok açıklamaya değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylara da değindi. "İkinci aşıdan iki hafta sonra yani 42 gün sonra koruyuculuğu başlıyor. 65 yaş üzerinde olup 2 haftasının tamamlanmadığını biliyoruz." İfadelerine yer verdi. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler!

BAKAN FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI!

"65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?"

65 YAŞ ÜZERİNE ESNETME OLABİLİR

İkinci aşıdan iki hafta sonra yani 42 gün sonra koruyuculuğu başlıyor. 65 yaş üzerinde olup 2 haftasının tamamlanmadığını biliyoruz. Ama süreçte 65 yaş üzerinde illerde bu konuyla ilgili bir esnetme yapılabilir. Aşılama oranı da parametrelerin arasında yer alacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

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Bakan Fahrettin Koca’dan 65 yaş üstü için son dakika açıklaması: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
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