Bakan Fahrettin Koca’dan 65 yaş üstü için son dakika açıklaması: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme dair merak edilen pek çok açıklamaya değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylara da değindi. "İkinci aşıdan iki hafta sonra yani 42 gün sonra koruyuculuğu başlıyor. 65 yaş üzerinde olup 2 haftasının tamamlanmadığını biliyoruz." İfadelerine yer verdi. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler!

BAKAN FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI!

"65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?"

65 YAŞ ÜZERİNE ESNETME OLABİLİR

İkinci aşıdan iki hafta sonra yani 42 gün sonra koruyuculuğu başlıyor. 65 yaş üzerinde olup 2 haftasının tamamlanmadığını biliyoruz. Ama süreçte 65 yaş üzerinde illerde bu konuyla ilgili bir esnetme yapılabilir. Aşılama oranı da parametrelerin arasında yer alacak.