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barajlarından sevindiren görüntü

Kuraklığın kendisini hissettirdiği ’da, son 1 ay içindeki yağmur ve kar yağışları barajlardaki doluluk oranlarını arttırdı. Doğancı ve Nilüfer Barajlarının doluluk oranları yüzde 15 oranında arttı.

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Giriş Tarihi: 25.2.2021 10:29 ABONE OL
Bursa barajlarından sevindiren görüntü

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 34, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 28 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 31 olarak tespit edildi.

Baraj, pınar ve kuyulardan gelen su miktarının hiç yağış olmasa bile Temmuz ayı ortalarına kadar yetecek kadar olduğunu belirten yetkililer, suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti. Geçen yıl bu aylarda yüzde 39 olarak ölçülen Doğancı Barajının doluluk oranı, bu sene yüzde 34 olarak ölçüldü. Nilüfer Barajı ise geçen yıl şubat ayında yüzde 16 doluluğa sahipken, 2021 yılında yüzde 27 olarak kayıtlara geçti. Barajlardaki artış ise drone ile yapılan çekimlerle görüntülendi.

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Bursa barajlarından sevindiren görüntü
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