Ceylanpınar Adliyesinden örnek davranış

Ceylanpınar Adliyesinde görev yapan Savcı Yasir Açık şunları kaydetti. "Ceylanpınar adliyesi olarak lösemi lenfoma ve kan hastaları için kök hücre bağışlama kampanyası düzenledik. Bilindiği üzere Türkiye genelinde binlerce hastamız kök hücre bağışı bekliyor. Bizde Hâkim, savcı ve adliye çalışanları olarak hastalarımıza bir nebzede umut olmak adına Ceylanpınar Kaymakamlığı, Ceylanpınar Belediyesi, TİGEM İşletmesi, Milli Eğitim gibi kamu kurumlarının desteğiyle bağışlarımızı yaptık, destek veren herkese duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ceylanpınar adliyesinde 81 Kök hücre bağışı aldıklarını söyleyen Şanlıurfa Kızılay Kan merkezi yetkilisi Hatice Ayaz şunları kaydetti: "Şanlıurfa genelinde 4 bin 600 kök hücre bağışı yapılmış olup 27 hastaya kök hücre nâkili gerçekleştirilmiştir, Ceylanpınar adliyesinde savcı hâkim ve adliye çalışanları olmak üzere kurumlarında destekleriyle 81 duyarlı bağışçımızdan kök hücre bağışı aldık, düzenlenen etkinlikte hastalarımıza umut olan herkese teşekkür ediyoruz."

Kızılay tarafından düzenlenen Kök Hücre bağışına katkı sunmak isteyen vatandaşlarımızın https://www.kanver.org/sayfa/kan-hizmetleri/kok-hucre-bagisi/53 link'inden bağış kampanyasına katılabilirler.