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DEAŞ'ın sözde iç güvenlik emiri yakalandı

merkezli gerçekleştirilen DEAŞ operasyonu kapsamında hakkında gözaltına alınan 12 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerden birinin Irak Telafer-Beac ve Cebben bölgelerinde terör örgütü adına sözde İç Güvenlik Emiri olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 25.2.2021 18:08 Son Güncelleme: 25.2.2021 18:21 ABONE OL
DEAŞ'ın sözde iç güvenlik emiri yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube ekipleri Sakarya ve Ankara illerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında haklarında yakalanma kararı çıkarılan 12 şüpheliden 9'u Sakarya'da, 2'si ise Ankara'da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların vermiş olduğu ifadelerle şüphelilerden birinin Irak Telafer-Beac ve Cebben bölgelerinde terör örgütü adına sözde İç Güvenlik Emiri olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

DEAŞ'ın sözde iç güvenlik emiri yakalandı | Video

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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DEAŞ'ın sözde iç güvenlik emiri yakalandı
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