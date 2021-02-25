Diyarbakır tarihi yeniden masaya yatırılıyor

Diyarbakır Dicle Üniversite Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız'ın yürütücüsü olduğu "Diyarbakır İç Kale Artuklu Sarayı Kaçış Tüneli ile Divanhane Mekânlarının Fizibilite Projesi " Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından hibe almaya hak kazandı. Bu proje kapsamında Diyarbakır merkezde ilk yerleşimin başladığı ve bölgenin yönetildiği yer olan İçkale'de 56 yıl aradan sonra Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ve Kültür ve turizm Bakanlığının işbirliği ile yapılan kazılarla bölgenin tarihine ışık tutuluyor.

Ortaya çıkarılan bulgularla kent tarihinin yeniden yazıldığına dikkat çeken Prof. Dr. İrfan Yıldız, "Artuklu Sarayı kazısı ile Diyarbakır tarihi yeniden yazılacaktır. Biz kazılara başladığımız zaman Diyarbakır merkezdeki yerleşim milattan önce 3500 4000 olarak biliniyordu ama kazılardan sonra milattan önce 6100 tarihi netleşti. Yani günümüzden 8.000 yıl önce burada yerleşimin başladığı ve özellikle kesintisiz olarak her dönem burada yerleşimin olduğu kanıtlandı. Dolayısıyla Diyarbakır tarihi bu kazılarla beraber yeniden yazılacak" dedi. Yıldız, Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazısının, Diyarbakır merkezde ilk yerleşimin başlangıç tarihini değiştirmesi, ünlü İslam âlimi El Cezeri'nin dünyada ilk robotları yaptığı, sibernetik ve otomasyon sisteminin temellerini attığı ve krank milini geliştirdiği mekanın ortaya çıkarılması bakımından önemli olduğunu söyledi.