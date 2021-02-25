En kolay çarpım tablosu ezberleme yöntemleri ve alıştırmaları nelerdir? Çarpım tablosu nasıl ezberlenir?

Çarpım tablosu sadece ilkokul döneminde değil hayatımızın her kısmında ihtiyaç duyduğumuz bir bilgidir. Birçok öğrencinin en zorlandığı ya da sevmediği derslerden olan matematiğin bir nebze de olsa kolaylaşabilmesi için çarpım tablosunun ezberlenmesi çok yardımcı olacaktır. Matematiğin temeli olan çarpım tablosunun ezberini kolaylaştıracak bir takım alıştırmalar vardır. Bu alıştırmalar oyunlar ve şarkılardır.

ÇARPIM TABLOSU NASIL EZBERLENİR?

Çarpım tablosu ezberleme yöntemleri özellikle çocukları okula başlayan ebeveynlerin sıkça araştırdığı bir konudur. Çarpım tablosunu ezberlemek birçok çocuğa zor gelecek ve bunu yapmaktan oldukça kaçınacaktır. Çarpım tablosunu yetişkinlik döneminde çok kolay gibi görülebilir ancak çocukluk döneminde öğrenilmesi en zor konulardandır.

Çarpım tablosu ezberlemek için birçok kolay çarpım tablosu ezberleme yöntemi vardır. Bu yöntemler ile çarpım tablosu kolay bir biçimde ezberlenip kolayca akılda kalması sağlanabilir. Çarpım tablosunu ezberlemek için izlenebilecek yollar şunlardır:

Çarpım tablosunu direkt ezberleme

Çarpım tablosunu şarkı haline getirerek ezberleme

Çarpım tablosunu oyunlaştırarak ezberleme

Çarpım tablosu alıştırmaları kullanma

ÇARPIM TABLOSU ALIŞTIRMALARI

Çarpım tablosunu ezberlemek kadar onu ilerleyen zamanlarda onu akılda tutabilmek de önemlidir. Bu sebeple hem çocuklar hem de yetişkinler çarpım tablosunu ezberlerken bazı yollar denerler. Çarpım tablosunu ezberlemek düşünüldüğü kadar zor değildir aslında. Bu tabloyu kolayca ezberlemek için yapılabilecek alıştırmalar bulunmaktadır. Bu alıştırmalar çarpım tablosu ezberinin daha hızlı ve pratik bir biçimde yapılabilmesine yardımcı olur. Çarpım tablosu alıştırmaları, çarpım tablosu ezberlendikten sonra da yapılmaya devam ettirilmeli, böylece çocuğun aklında çarpım tablosunun daha da güçlenmesi sağlanmalıdır. Aksi halde bu tablo bir süre sonra akıllardan silinip gidecektir.

ÇARPIM TABLOSU OYUNU

Çarpım tablosu, 4 işlemden biri olan çarpma işleminin temelidir ve neredeyse bütün matematiksel işlemlerde aktif bir biçimde kullanılmaktadır. Aslında çok kolay bir biçimde ezberlenebilen bu tabloyu, göz korkutucu olmadan ezberlemenin yollarından biri de çarpım tablosunu oyunlaştırmaktır. Oyunlaştırma işlemi hem çocukların ilgisini çekecektir hem de ezberlenen çarpım tablosunun akılda kalıcı olmasına yardımcı olacaktır. Çarpım tablosu oyunları genelde internet üzerinden bulunmaktadır ancak bunun yanında ebeveynler ev ortamında da çocukları için çarpım tablosu oyunları bulabilirler. Aile ile oynanan çarpım tablosu oyunları hem aile içi ilişkileri güçlendirecek hem de ezberi kolaylaştıracaktır.

1'LER ÇARPIM TABLOSU

1 X 1 = 1

1 X 2 = 2

1 X 3 = 3

1 X 4 = 4

1 X 5 = 5

1 X 6 = 6

1 X 7 = 7

1 X 8 = 8

1 X 9 = 9

1 X 10 = 10

2'LER ÇARPIM TABLOSU

2 X 1 = 2

2 X 2 = 4

2 X 3 = 6

2 X 4 = 8

2 X 5 = 10

2 X 6 = 12

2 X 7 = 14

2 X 8 = 16

2 X 9 = 18

2 X 10 = 20

3'LER ÇARPIM TABLOSU

3 X 1 = 3

3 X 2 = 6

3 X 3 = 9

3 X 4 = 12

3 X 5 = 15

3 X 6 = 18

3 X 7 = 21

3 X 8 = 24

3 X 9 = 27

3 X 10 = 30

4'LER ÇARPIM TABLOSU

4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

4 x 3 = 12

4 x 4 = 16

4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

4 x 10 = 40

5'LER ÇARPIM TABLOSU

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

6'LAR ÇARPIM TABLOSU

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 9 = 54

6 x 10 = 60

7'LER ÇARPIM TABLOSU

7 x 1 = 7

7 x 2 = 14

7 x 3 = 21

7 x 4 = 28

7 x 5 = 35

7 x 6 = 42

7 x 7 = 49

7 x 8 = 56

7 x 9 = 63

7 x 10 = 70

8'LER ÇARPIM TABLOSU

8 x 1 = 8

8 x 2 = 16

8 x 3 = 24

8 x 4 = 32

8 x 5 = 40

8 x 6 = 48

8 x 7 = 56

8 x 8 = 64

8 x 9 = 72

8 x 10 = 80

9'LAR ÇARPIM TABLOSU

9 x 1 = 9

9 x 2 = 18

9 x 3 = 27

9 x 4 = 36

9 x 5 = 45

9 x 6 = 54

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

9 x 9 = 81

9 x 10 = 90