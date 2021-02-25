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'da terhis olan asker trafik kazasında hayatını kaybetti

’dan terhis olan asker, ailesiyle memleketine dönerken meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Giriş Tarihi: 25.2.2021 19:16 ABONE OL
Erzincan'da terhis olan asker trafik kazasında hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa yönüne giden Mehmet Keser yönetimindeki 63 AJ 474 plakalı otomobil, Siverek – Hilvan karayolunun 25'inci kilometresinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

ASKER OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ


Kazada sürücü ile otomobilde bulunan ve akraba oldukları belirlenen Ömer Faruk Keser (17), Cansu Kaysioğlu (21) yaralanırken asker olduğu öğrenilen Ömer Faruk Keser (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ


Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Siverek ve Hilvan Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME SÜRÜYOR


Kazayı haber alan yaralı yakınları olay yeri ile hastaneye akın ederken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. 6 ay önce vatani görevini yapmak için Erzincan'a giden Ömer Faruk Keser'in terhis edilmesinin ardından ailesiyle Şanlıurfa'ya dönerken Siverek karayolunun 25. kilometresinde meydana gelen kazada hayatını kaybettiği bildirildi.

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Erzincan'da terhis olan asker trafik kazasında hayatını kaybetti
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