Erzincan'da terhis olan asker trafik kazasında hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa yönüne giden Mehmet Keser yönetimindeki 63 AJ 474 plakalı otomobil, Siverek – Hilvan karayolunun 25'inci kilometresinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

ASKER OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



Kazada sürücü ile otomobilde bulunan ve akraba oldukları belirlenen Ömer Faruk Keser (17), Cansu Kaysioğlu (21) yaralanırken asker olduğu öğrenilen Ömer Faruk Keser (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ



Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Siverek ve Hilvan Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME SÜRÜYOR



Kazayı haber alan yaralı yakınları olay yeri ile hastaneye akın ederken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. 6 ay önce vatani görevini yapmak için Erzincan'a giden Ömer Faruk Keser'in terhis edilmesinin ardından ailesiyle Şanlıurfa'ya dönerken Siverek karayolunun 25. kilometresinde meydana gelen kazada hayatını kaybettiği bildirildi.