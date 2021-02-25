Evlat nöbetin katılım sürüyor: 24 ailenin evladına kavuştuğu eylemde sayı 208 oldu

Hacire Akar'ın oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtardıktan sonra yaptığı çağrı ile 3 Eylül 2019 yılında Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılım sürüyor.

Evlatların terörün elinden kurtarmak için diren annelerin eylemine bir aile daha karıldı. Her geçen gün aile sayısının çığ gibi arttığı eylemde bugüne kadar 24 anne evladına kavuşurken, son katılım ile birlikte sayı 208'e yükseldi.

ANNELERDEN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Diyarbakır anneleri desteğini sürdüren her platforma annelerin eylemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü yarın yapacakları sürprizle kutlayacağı belirtildi.