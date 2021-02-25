Hafriyat kamyonları denetlendi

Sultangazi'de Hafriyat Kamyonlarına yönelik yapılan denetimlerde: Toplam 168 adet Hafriyat aracı denetlendi.

Eksikliği görülen 41 adet araca KTK'nın; 23/2B : 1 araca tescil plakasını farklı yere takmaktan, 9 araca muayene Yaptırmamak-2.kez, 10 araca Uyarı ve ikazlara uymamaktan, 11 Araca kantara Girmemekten, 3 adet (Çadır Takmamak)



8 adet Tonaj-%10 Fazlasına Kadar Aşmak)2 adet, (Tonaj-%15 Fazlasına Kadar Aşmak), 2 adet Tonaj-%20 Fazlasına Kadar Aşmak) 1 adet (Tonaj-%25 Fazlasına Kadar Aşmak) 2 adet (Tonaj-%30 Fazlasına Kadar Aşmak) 1adet (Sigortasız) olmak üzere toplam 50 adet cezai işlem uygulandı. 120 bin 200 lira ceza yazıldı. 4 adet Hafriyat Kamyonu trafikten men edildi.