Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hafriyat kamyonları denetlendi

Hafriyat kamyonları denetlendi

’de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı. ekiplerince yapılan denetimlerde 168 kamyon tek tek incelendi. 120 bin lira ceza yazıldı 4 kamyon trafikten men edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 25.2.2021 22:06 ABONE OL
Hafriyat kamyonları denetlendi

Sultangazi'de Hafriyat Kamyonlarına yönelik yapılan denetimlerde: Toplam 168 adet Hafriyat aracı denetlendi.

Eksikliği görülen 41 adet araca KTK'nın; 23/2B : 1 araca tescil plakasını farklı yere takmaktan, 9 araca muayene Yaptırmamak-2.kez, 10 araca Uyarı ve ikazlara uymamaktan, 11 Araca kantara Girmemekten, 3 adet (Çadır Takmamak)


8 adet Tonaj-%10 Fazlasına Kadar Aşmak)2 adet, (Tonaj-%15 Fazlasına Kadar Aşmak), 2 adet Tonaj-%20 Fazlasına Kadar Aşmak) 1 adet (Tonaj-%25 Fazlasına Kadar Aşmak) 2 adet (Tonaj-%30 Fazlasına Kadar Aşmak) 1adet (Sigortasız) olmak üzere toplam 50 adet cezai işlem uygulandı. 120 bin 200 lira ceza yazıldı. 4 adet Hafriyat Kamyonu trafikten men edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hafriyat kamyonları denetlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA