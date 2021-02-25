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Harçlık vermeyen ninelerinin kartını çaldılar

’te harçlık istedikleri ninelerinin olumsuz yanıt vermesine sinirlenen 2 kızkardeş, yaşlı kartının banka kartını çalarak 850 TL çekti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 25.2.2021 14:48 ABONE OL
Harçlık vermeyen ninelerinin kartını çaldılar

Gaziantep'te harçlık isteklerine sürekli olumsuz yanıt veren ninelerinin maaş kartını çalan 2 kızkardeş banka hesabından 850 lira para çekti. "Kartım çalındı" diyerek polise başvuran yaşlı kadın, ATM güvenlik kamerasından tespit edilen 2 kadının torunları olduğunu öğrenince şoke oldu.

Gaziantep'in Şehitkâmil ilçesinin Karşıkaya mahallesinde yaşayan Cemile Şimşek (85) yaşlılık maaşını çektiği PTT kartının cüzdanında olmadığını görünce PTT'ye başvurdu. PTT şubesinde hesabından 2 gün önce 850 TL para çekildiğini öğrenen yaşlı kadın Karşıyaka Polis Merkezi'ne giderek şikâyetçi oldu.

Cemile Şimşek'in şikâyeti üzerine hareket geçen polis ekipleri paranın çekildiği ATM cihazının güvenlik kamerası görüntülerinden parayı 2 kadının çektiğini tespit etti. Görüntülerden yola çıkarak parayı çekin şahısların yaşlı kadının torunları A.Ş. (24) ve B.Ş. (19) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler ninelerinden harçlık istediklerinde olumsuz yanıt alınca çantasından aldıkları karttan para çektiklerini itiraf ederek pişman olduklarını söyledi.

Torunları hakkında yasal işlem başlatılması üzerine devreye giren akrabaları tarafından ikna edilen yaşlı kadın şikayetinden vazgeçince torunları serbest bırakıldı.

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Harçlık vermeyen ninelerinin kartını çaldılar
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