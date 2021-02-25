İBB grevleri kırmak için mücadele ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki belediyeler grev şoku yaşıyor. Kadıköy'de başlayan grev dalgasına Maltepe, Ataşehir ve Kartal'dan sonra bugün Beşiktaş Belediyesi işçileri de katıldı.

Maltepe Belediyesi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde devam eden eylemler 3'üncü gününe girerken yetkili sendikadan CHP'li Maltepe Belediyesi'ne yönelik açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Maltepe Belediyesi şirketleri MATAŞ ve MATEĞ'de örgütlü bulunmaktayız. Bakanlıktan alınan Toplu İş Sözleşme yetkisi ile bin 500 kadar işçinin çalıştığı MATAŞ ve MATEĞ'deki üyelerimiz ile birlikte beraber belirlediğimiz talepler doğrultusunda, 6 aydır Belediye yetkilileri ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile görüşmeler sürdürüldü.

Ancak, gerek belediye yönetiminin gerekse SODEMSEN yetkililerinin uzlaşmaz tutumlarından dolayı, yasal sürenin sona ermesi nedeniyle grev kararı almak durumunda kaldık. Bu süreçte, sözleşme masasında ve kamuoyuna yaptığımız tüm çağrılarda, toplu sözleşmenin masada uzlaşı ile bitirilmesini defalarca belirttik. Fakat belediye yönetimi komik denecek tekliflerle karşımıza gelerek, biz işçileri adeta greve zorlamıştır" denildi.

'BİZİ SEFALETE MAHKUM ETMEK İSTİYORLAR'

Genel-İş sendikası tarafından yapılan açıklamanın devamında "23 Şubat Salı günü, grevimizin ilk gününde belediye önünde yaptığımız açıklamada vurguladığımız gibi Belediye yönetiminin duyurduğu yüzde 47 gibi bir zam biz işçilere teklif edilmemiştir. Belediyenin bize yaptığı son teklif ücretlere yüzde 8 zam ve yemek ile yol ücretlerine 1 'er liralık artıştır. Ayrıca, Maltepe Belediyesi işçilerinin çoğunun asgari ücret düzeyinde çalıştığı bir yerde, Belediye yönetimi bu komik teklifini 18 aylık önererek, 18 ay boyunca bizleri bu sefalet ücretine mahkûm etmek istediğini vurgulamıştır." ifadelerine yer verildi.

'İBB GREVİ KIRMAK İÇİN OYUN YAPIYOR'

Maltepe Belediye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin grevi kırmak için birlikte çeşitli oyunlara başvurduğu vurgulanan açıklama şu şekilde devam etti:

"Bu koşullarda başladığımız Maltepe Belediyesi grevimizi, grev kapsamındaki işçilerin tamamının katılımı ile ikinci gününü doldurmuştur. İki gündür grevin bu denli bir katılım ile yapılacağını tahmin etmeyen belediye yönetimi grevimizi kırmak için çeşitli oyunlar sergilemektedir. Önce grevimiz başlamadan 2 hafta önce Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 60 işçi alınarak işçiyi işçiye kırdırma politikası ile grevimiz etkisiz hale getirilmek istenmiştir. Greve çıkan işçiler tehditlerle işbaşı yaptırılmak istenmiştir. Bu oyun tutmayınca İBB araçları ve personeli ile zabıta eşliğinde grevimiz yasadışı bir şekilde kırılmak istenmektedir.

Haklı ve meşru bir şekilde sürdürdüğümüz grevimizin belediye yönetimi tarafından yasadışı şekilde kırılmaya çalışılmasına doğal olarak izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz. Yasalara aykırı hareket eden uzlaşmaz bir tutum içine giren Maltepe Belediyesi yönetimidir. Maltepe Belediyesi ve İBB yönetimi grevimize yönelik yasadışı girişimlerine derhal son vermelidir. Belediye yönetiminin tüm yasadışı girişimleri tutanak altına alınıp gerekli hukuki süreç işletilmektedir.

Maltepe Belediyesi yönetiminin tüm girişimlerine rağmen, Maltepe halkının grev noktalarına yaptığı ziyaretler ve sosyal medyadan verdiği destekler biz işçilere güç vermektedir. Özellikle emek dostu kurumların, siyasi partilerin ve milletvekillerinin destek ziyaretleri işçilerin mücadele kararlılığını daha da arttırmaktadır. Halkımız kimin haklı olduğunu çok iyi bilmektedir.

Son olarak başta Maltepe halkını ve emekten yana tüm dostlarımızı, biz Maltepe işçileri ile dayanışmasını daha da büyütmeye, Maltepe Belediyesi yönetimini de uzlaşmaz tavrını terk ederek, biz işçilerle anlaşmaya çağırıyoruz."