İzmit'te intihar girişimi! İple kendini tavana astı, arkadaşları son anda kurtardı

İzmit'teki olay, saat 16.30 sıralarında Mehmet Ali Paşa Mahallesi Erkan Sokak'taki bir dekorasyon firmasında meydana geldi.
İNTİHARA KALKIŞTI
Ailevi sorunları olduğu öğrenilen Muhammet C., iş yerinde kendini iple tavana astı. Mesai arkadaşları tarafından bulunan Muhammet C., ipten kurtarılıp indirildi.
HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI
İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Muhammet C., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet C.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.