Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmit'te intihar girişimi! İple kendini tavana astı, arkadaşları son anda kurtardı

'te intihar girişimi! İple kendini tavana astı, arkadaşları son anda kurtardı

Kocaeli'nin ilçesinde, ailevi sorunları olduğu öğrenilen Muhammet C., çalıştığı dekorasyon firmasında kendini iple tavana astı. Mesai arkadaşları tarafından fark edilen Muhammet C., ilk müdahalesinin ardından hastanede tedaviye alındı.

Giriş Tarihi: 25.2.2021 19:18 Son Güncelleme: 25.2.2021 19:18 ABONE OL
İzmit'te intihar girişimi! İple kendini tavana astı, arkadaşları son anda kurtardı

İzmit'teki olay, saat 16.30 sıralarında Mehmet Ali Paşa Mahallesi Erkan Sokak'taki bir dekorasyon firmasında meydana geldi.

İNTİHARA KALKIŞTI

Ailevi sorunları olduğu öğrenilen Muhammet C., iş yerinde kendini iple tavana astı. Mesai arkadaşları tarafından bulunan Muhammet C., ipten kurtarılıp indirildi.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Muhammet C., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet C.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmit'te intihar girişimi! İple kendini tavana astı, arkadaşları son anda kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA