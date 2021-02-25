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Kaçakçılık operasyonunda 5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kayıp kız bulundu

'in ilçesinde, polisin bir iş yerine yaptığı kaçakçılık operasyonunda, 5 aydır kayıp olduğu öğrenilen C.A. (17) bulundu. Operasyonda ayrıca çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.2.2021 08:06 ABONE OL
Kaçakçılık operasyonunda 5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kayıp kız bulundu

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesindeki bir iş yerinde kuru sıkı silahların uç kısımlarının açıldığı bilgisini aldı. Söz konusu iş yerini bir süre teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, dün öğle saatlerinde adrese operasyon düzenledi. Ekipler, iş yerinde bulunan V.S. ve B.A.'yı gözaltına alırken, iş yerinde bulunan bir genç kızın da kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulama neticesinde, genç kızın 5 aydır kayıp olduğu öğrenilen 17 yaşındaki C.A.'nın olduğu belirlendi. Genç kız ve 2 şüpheli emniyete götürülürken, adreste yapılan aramalarda, kuru sıkıdan bozma çok sayıda ruhsatsız silah bulundu. Soruşturma sürüyor.

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Kaçakçılık operasyonunda 5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kayıp kız bulundu
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