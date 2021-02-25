Kanser hastası Sevde hayatını kaybetti

Henüz 1 yaşındayken ağır bir nöbet geçiren Sevde'nin yapılan kontrolleri sonucunda beyninde kötü huylu tümör olduğu tespit edildi. O dönemden bu yana sürekli tedavi gören ve eğitimini sürdüremeyen Sevde Ömeroğlu, bu süreçte 10 kez beyin ameliyatı geçirdi. Durumu ağırlaşan Sevde, ailesi tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 4 gündür yoğun bakımda tedavi gören Ömeroğlu, bu sabah kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÜNLÜLERDE DESTEK OLMUŞTU

2017 yılında 100 bin TL ameliyat parası istenmesinin ardından Sevde Ömeroğlu'nun ailesi yardım kampanyası başlatmıştı. Ünlülerden Acun Ilıcalı, Barş Arduç gibi isimlerde Sevde için moral videoları çekip, paylaşım yapmıştı. Teknik direktör Aykut Kocaman'da Sevde'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek Fenerbahçe forması hediye etmişti.

'YAŞAMAK İSTİYORUM' DEMİŞTİ

Çevresine hep gülen ve hastalığında bile herkese moral vermeye çalışan Sevde Ömeroğlu, hayattayken kendisine ne yapmak istiyorsun? diye soranlara, 'Yaşamak istiyorum. Okuluma devam etmek istiyorum' diye cevap vermişti.

Sevde Ömeroğlu, yarın Ereğli'de toprağa verileceği öğrenildi.