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Mehmetçik, zor kış şartlarında terörist peşinde

Terör örgütü PKK’ya yönelik kış harekatı kapsamında başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 25.2.2021 18:17 ABONE OL
Mehmetçik, zor kış şartlarında terörist peşinde

Terör örgütü PKK'ya yönelik kış harekatı kapsamında başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Operasyonlarda teröristlerin sığınak, barınak ve mağaraları komandolar tarafından tespit edilerek imha edilirken, Milli Savunma Bakanlığı zor arazi şartlarında süren operasyonlarla ilgili paylaşımda bulundu. Bakanlığı resmî sosyal medyası ve internet adresindeki paylaşımda, "Ardahan'da bulunan 25'inci Hudut Tugay Komutanlığınca, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen icra edilen Teröristle Mücadele Harekâtından kareler" notu düşülerek fotoğraflara yer verildi.

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Mehmetçik, zor kış şartlarında terörist peşinde
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