Meral Şen'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Erkan Şenol tutuklandı

İzmir'deki olay, 18 Şubat Perşembe günü saat 23.00 sıralarında, ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 196 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi Meral Şen, temizlik ürünleri üretilen fabrikadaki gece vardiyasına gitmek için yolda servis beklediği sırada, iddiaya göre, kendisini alkollü olduğu gerekçesiyle fabrika yönetimine şikayet eden iş arkadaşı Erkan Şenol tarafından bıçaklandı.