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'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı tutuklandı

İzmir'de, kendisini alkollü olduğu gerekçesiyle fabrika yönetimine şikayet eden iş arkadaşı, 2 çocuk annesi 'i sokak ortasında bıçaklayarak öldüren , tutuklandı.

Giriş Tarihi: 25.2.2021 19:08 Son Güncelleme: 25.2.2021 19:09 ABONE OL
Meral Şen'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Erkan Şenol tutuklandı

İzmir'deki olay, 18 Şubat Perşembe günü saat 23.00 sıralarında, ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 196 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi Meral Şen, temizlik ürünleri üretilen fabrikadaki gece vardiyasına gitmek için yolda servis beklediği sırada, iddiaya göre, kendisini alkollü olduğu gerekçesiyle fabrika yönetimine şikayet eden iş arkadaşı Erkan Şenol tarafından bıçaklandı.

Saldırgan beyaz renkli otomobille kaçarken, kadını kanlar içerisinde yatarken gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı halde Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şen, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Meral Şen'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsinin ardından teslim alınan cenaze, toprağa verildi.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, şüphelinin kaçarken kullandığı otomobili Nazarköy Mahallesi yakınlarında terk edilmiş olarak buldu. Polis, Erkan Şenol'u ise geçen salı günü saklandığı evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Meral Şen'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Erkan Şenol tutuklandı
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