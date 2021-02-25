Obruk Gölü'nde 28 metrelik azalma

Arık, "Sadece Kızören obruğu değil, bölgedeki birçok obrukta su vardı. Örneğin; Çıralı obruğu, Kızören obruğuna yakın bir obruktur. Burada yer altı su seviyesi 80'li yıllara kadar çok yukarıdaydı. Hatta Devlet Su İşleri, Tımraş obruğunda, Kızören obruğunda su alma yapıları kurup, tarımsal sulamada kullanıldı ama şu anda gittiğiniz zaman göreceksiniz ki oradaki su alma yapısı askıda yani yer altı suyu oradan daha aşağı düşmüş. Bu yer altı sularımız 40- 45 metre düştü, dememizin en önemli kanıtlarından bir tanesidir" dedi.