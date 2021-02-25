Okul müdürü feci kazada can verdi

Kayseri'nin Develi ilçesi Tekir Caddesi'nde sabah saatlerinde Merkez Cumhuriyet Orta Okulu Müdürü Kadir Yağlıoğlu'nun kullandığı 38 E 4691 plakalı otomobille karşı istikametten gelen 34 BZA 757 plakalı araç çarpıştı.

Kazada iki otomobilde hurdaya dönerken, okul müdürü Kadir Yağlıoğlu hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Kadir Yağlıoğlu'nun ölüm haberini alan çok sayıda meslektaşı, kaza yerine koştu. Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak'ın da aralarında bulunduğu öğretmenler Kadir Yağlıoğlu7nun cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadılar. Evli ve 3 çocuk babası olan Kadir Yağlıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yağlıoğlu'nun cenazesi bugün Yahyalı İlçesi Kocahacılı köyünde toprağa verilecek.