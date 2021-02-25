Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Okul müdürü feci kazada can verdi

Okul müdürü feci kazada can verdi

'nin Develi İlçesi iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazısında Merkez Cumhuriyet Orta Okulu Müdürü hayatını kaybetti, 4 kişide yaralandı.  Kazayı haber olarak olay yerine gelen Yağlıoğlu'nun meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 25.2.2021 13:25 ABONE OL
Okul müdürü feci kazada can verdi

Kayseri'nin Develi ilçesi Tekir Caddesi'nde sabah saatlerinde Merkez Cumhuriyet Orta Okulu Müdürü Kadir Yağlıoğlu'nun kullandığı 38 E 4691 plakalı otomobille karşı istikametten gelen 34 BZA 757 plakalı araç çarpıştı.

Kazada iki otomobilde hurdaya dönerken, okul müdürü Kadir Yağlıoğlu hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Kadir Yağlıoğlu'nun ölüm haberini alan çok sayıda meslektaşı, kaza yerine koştu. Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak'ın da aralarında bulunduğu öğretmenler Kadir Yağlıoğlu7nun cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadılar. Evli ve 3 çocuk babası olan Kadir Yağlıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yağlıoğlu'nun cenazesi bugün Yahyalı İlçesi Kocahacılı köyünde toprağa verilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Okul müdürü feci kazada can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA