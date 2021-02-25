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” haftalık düzende (MPİ) ile işbirliğinde, Pazartesi ve Cuma günleri ile canlı yayında şanslı numaraları belirleniyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için ve MPİ bayilerinde oyunu oynayan ve kazandıran numaraları merak eden şans oyunu severler 25 Şubat sonuçları açıklandı mı? sorularına cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile ile sayfası detayları.

Giriş Tarihi: 25.2.2021 19:38 Son Güncelleme: 25.2.2021 19:38 ABONE OL
On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Şubat On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi ve Cuma günleri MP TV ve Youtube canlı yayınıyla şanslı numaraları belirlenen MPİ On Numara sonuçları bugün (25 Şubat 2021) açıklanacak. Milli Piyango Online üzerinden bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran şans oyunu severler büyük ikramiye kazanmak umuduyla şanslı numaraları öğrenmek isteyerek 25 Şubat MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (25 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 25 Şubat MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 25 Şubat On Numara sonuçları:


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Şubat On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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