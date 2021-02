On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Şubat On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi ve Cuma günleri MP TV ve Youtube canlı yayınıyla şanslı numaraları belirlenen MPİ On Numara sonuçları bugün (25 Şubat 2021) açıklanacak. Milli Piyango Online üzerinden bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran şans oyunu severler büyük ikramiye kazanmak umuduyla şanslı numaraları öğrenmek isteyerek 25 Şubat MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (25 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 25 Şubat MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;