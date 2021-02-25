Sabahattin Ali 114. doğum gününde anılıyor! Sabahatti Ali kimdir? Hayat hikayesi ve eserleri

Türk edebiyatının öncü ustalarından bir tanesi olan Sabahattin Ali'nin buğun doğum günü. Geride bıraktığı eserlerle günümüze iz bırakan yazar ve şair Sabahattin Ali'nin başyapıtları ve hayatı, hem hayranları hem de hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için merak konusu oldu. İşte, Kısa sayılabilecek 41 yıllık yaşantısına çok sayıda önemli ve klasikleşen eserler sığdıran ünlü yazar hakkında merak edilenler...

SABAHATTİN ALİ KİMDİR?

25 Şubat 1907'de Edirne Vilayeti'nin Gümülcine Sancağı'na bağlı Eğridere kazasında doğmuştur. Babası piyade yüzbaşısı (Cihangirli) Selahattin Ali Bey'in görev yerlerinin sık sık değişmesi dolayısiyla, ilköğrenimini İstanbul, Çanakkale ve Edremit'in çeşitli okullarında tamamlamıştır (1921) Edremit'e göçtüklerinde bölge Yunan işgalinde olduğu için emekli olan babası aylığını alamamış ve aile çok zor günler geçirmiştir.