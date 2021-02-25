Sağlık çalışanlarına yöresel lezzet takviyesi

Beykoz Belediyesi'nin her gün çorba ve çay ikramıyla yanlarında yer aldığı Beykoz Devlet Hastanesi çalışanları ilçedeki yöre derneklerinin hazırladığı ikramlarla yoğun çalışma temposu arasında güç topluyor.



Salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla hazırlanan yöresel yemekler hastane bahçesinde açılan Beykoz Belediyesi'ne ait mobil büfede sağlık personeli ve hasta yakınlarına ikram ediliyor.



Yöre Dernek başkanları da ikramlarda hazır bulunarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösteriyor.



Ardahanlılar Derneği'nin katılımıyla yapılan etkinliğin ilk gününde kete ikram edilirken, Kars-Ardahan-Iğdır Derneği ise pişi ve meyve suyu hazırladı.

Beykoz Devlet hastanesinde görevli doktor ve hemşireler hazırlanan ikramların yaşanan zorlu süreçte kendilerine moral verdiğini belirterek Beykoz Belediyesi ve yöre derneklerine teşekkür etti.