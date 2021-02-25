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’da kıraathane baskını

’nın İlçesi’nde polis ekiplerinin oyun oynandığı ve çay servisi yapıldığı belirlenen kıraathaneye düzenlediği baskında 7 kişiye toplam 24 bin 283 TL ceza uygulandı.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 25.2.2021 19:18 ABONE OL
Sakarya’da kıraathane baskını

Karapürçek ilçesi İnönü Mahallesi Meydan Sokak'ta kapalı olması gereken kıraathanenin açık olduğu yönünde ihbar alan Karapürçek İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kıraathaneye baskın düzenledi.

BASKIN DÜZENLENDİ

Düzenlenen baskında içeride çay servisi yapıldığı, masa etrafında iskambil oyunlarının oynandığı ve sigara içildiği tespit edildi.

Kıraathanede bulunan işletmeci F.A. ile Ö.Y., M.İ., H.A., M.S., F.K. ve İ.Y. isimli şahıslara kişi başı 3 bin 469 TL olmak üzere toplamda 24 bin 283 TL ceza uygulandı.

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Sakarya’da kıraathane baskını
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