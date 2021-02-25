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Şans Topu sonuçları MPİ ile açıklandı! ile 24 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları - MPİ bilet sorgulama…

” haftalık düzende Çarşamba ve Pazar günleri ile canlı yayınında şans oyunu severler için belirlendi. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler büyük ikramiye sahibi olmak umuduyla kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 24 Şubat sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 24 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları…

Giriş Tarihi: 25.2.2021 07:24 Son Güncelleme: 25.2.2021 07:25 ABONE OL
Şans Topu sonuçları MPİ ile açıklandı! Milli Piyango Online ile 24 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları - MPİ bilet sorgulama…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Çarşamba ve Pazar günleri MP TV ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Şans Topu sonuçları" bugün açıklandı. Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler bugünkü MP TV canlı çekilişinde belirlenen şanslı numaraları merak ederek 24 Şubat MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden detayları öğrenmeye çalışıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (24 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 24 Şubat MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 24 Şubat Şans Topu sonuçları: 32 - 17 - 2 - 27 - 34 + 9


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

  • Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Şans Topu sonuçları MPİ ile açıklandı! Milli Piyango Online ile 24 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları - MPİ bilet sorgulama…
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