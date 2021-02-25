Şiirler sağlıkçılar için yazıldı

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, fedakâr sağlık çalışanları için düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Sağlık Çalışanları" konulu resim, şiir ve deneme yarışmasının ödülleri için Büyükşehir Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. 3 kategoride düzenlenen yarışmada resim dalında Berkay Gökgöz, şiir dalında Hatice Öztürk, deneme dalında ise Abdürrahim Fidan birinci oldu. Birincilere katlanabilir bisiklet ödülü verilen yarışmada ilk beşe giren öğrencilerin okullarına da ayrıca kitap hediye edildi.

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün bizleri bir araya getiren bu yarışma çok değerli ve önemli. Sağlık çalışanlarına minnettarız. Bizim medeniyetimiz, 'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' diyor. Bir nefes sıhhatin ne kadar önemli olduğu bir yıl yaşadık. En ağır yükü sağlık çalışanlarımız sırtladı. Hüzün dolu bir yıl geçirdik. En yakınlarımızın hastanelerde iyileşmesi için dua ettik. Bunu bütün dünya yaşadı. ABD Başkanı düzenlediği törende '2. Dünya Savaşı'ndan daha fazla insan kaybettik' dedi. İşte o yüzden bugün sağlıkta dönüşüm olmasaydı, şehir hastaneleri yapılmasaydı, bugün daha binlerce sevdiğimiz belki aramızda olmayacaktı. O yüzden en başta bize liderlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise, düzenledikleri yarışmayla sağlık çalışanlarına bir nebze de olsa vefa örneğini göstermek istediklerini söyledi. Tepe, "Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın mücadelesini milli mücadele olarak yorumlamıştı. Bu mücadelenin ön cephesinde yer alan hiç şüphesiz sağlık çalışanlarıdır. Hiçbir söz bu yarışmayla birlikte ortaya çıkan eserler kadar sağlık çalışanlarını gururlandıramaz. İnanılmaz eserler oluşturuldu. Salgın döneminde biz de cephenin gerisinde milletimize hizmet etmek adına çalışmalar yaptık" diye konuştu.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki de konuşmasında Gaziantep'te inanılmaz bir iş birliği olduğuna dikkat çekerek, "Bizlere destek çok güçlü. Bu organizasyon beni çok duygulandırdı. Biz sizler için varız. Canla başla her zaman yanınızdayız. Bunu unutmayın. Daha da iyi şeyler olacak. Gaziantep'te pandemide çok güzel bir sınav veriyoruz. Çok iyi sonuçlar aldık. Biraz daha dişimizi sıkarsak çok daha iyi günler yakındır" dedi.