Soba zehirlenmesinde anne baba öldü, 2 çocuğu kurtuldu

Adana'da soba zehirlenmesi sonucu Muyesse (32) Mustafa Karslı (37) yaşamını yitirdi. Olayda çiftin 2 çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Acı haberi öğrenen ve olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.

Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Karslı çifti, önceki akşam yatak odasındaki kömür sobasını yakıp yattı. Sabah saatlerinde yakınları Karslı çiftine ulaşamayınca eve gitti. Çift kapıyı açmayınca polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Eve giren ekipler, çifti yatakta hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muyesse ve Mustafa Karslı çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Farklı odadaki çiftin çocukları ise hastaneye kaldırıldı.