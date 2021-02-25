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Sobadan sızan gaz can aldı

’da yanlış başına yaşayan 62 yaşındaki Adem Pektez, gece sobadan sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirdi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 25.2.2021 11:50 ABONE OL
Sobadan sızan gaz can aldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tavukçuluk yaparak geçimini sağlayan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Adem Pektez'den (62) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin kapısını çaldığı Adem Pektez kapıyı açmayınca eve çilingir çağırıldı. Eve giren polisler Pektez'in cansız bedeni ile karşılaştı.

ARKADAŞLARI BİR GÜN ÖNCE UYARDI

Bir gün önce kendisini evde ziyaret eden arkadaşları Adem Pektez'e, evde duman olduğunu ve bacasını temizletmesi gerektiğini söyledi. Baca temizliğine vakit bulamadığını söyleyen Pektez'in bir gün sonra dumandan zehirlenerek ölmesi hem arkadaşlarını hem yakınlarını yasa boğdu.

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Sobadan sızan gaz can aldı
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