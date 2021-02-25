Sobadan sızan gaz can aldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tavukçuluk yaparak geçimini sağlayan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Adem Pektez'den (62) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin kapısını çaldığı Adem Pektez kapıyı açmayınca eve çilingir çağırıldı. Eve giren polisler Pektez'in cansız bedeni ile karşılaştı.

ARKADAŞLARI BİR GÜN ÖNCE UYARDI

Bir gün önce kendisini evde ziyaret eden arkadaşları Adem Pektez'e, evde duman olduğunu ve bacasını temizletmesi gerektiğini söyledi. Baca temizliğine vakit bulamadığını söyleyen Pektez'in bir gün sonra dumandan zehirlenerek ölmesi hem arkadaşlarını hem yakınlarını yasa boğdu.