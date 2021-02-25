Son dakika: Bir aileyi katletti, mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti: Pişmanım, tahliyemi istiyorum

Bunun üzerine Yeni Mahalle Polis Merkezine başvuran Gülbeyaz Genç, Dursun Denli hakkında şikayetçi oldu. Bunu öğrenen Denli, iddiaya göre konuşmak amacıyla Gülbeyaz Genç'in ailesinin yaşadığı eve geldi. Evde Dursun Denli ile Kandur ailesi arasında başlayan konuşma bir süre sonra tartışmaya, ardından kavgaya dönüştü. Dursun Denli tabanca ile evde bulunan Turgut Kandur, eşi Döndü Kandur, oğlu Can Serkan Kandur ile hamile olduğu öğrenilen gelinleri Beyza Kandur'a ateş açtı.