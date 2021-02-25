Son dakika: Doktor kızını kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü! Mahkemedeki sözleri 'pes' dedirtti

"ASIL HEDEF KIZ DEĞİL, ANNEYDİ"



Gülden Yozgatlı'nın avukatı Berna Menteş ise "Bu şahıs kendi öz kızını yakın mesafeden baş bölgesine olmak üzere 20 kurşunla öldürdü ve kendi ruhsatlı silahıyla. Biz şunu soruyoruz, eğer akli dengesi yerinde değil ise bu silah ruhsatını nasıl aldı, defalarca nasıl yeniledi merak ediyoruz? Zaten defalarca belirttiğimiz gibi asıl hedef anne Gülden hanım. Annesine ulaşabilmek için kızının aracına GPS cihazı takarak, 90 kilometre geriden Antalya'dan Balıkesir'e kadar takip ediyor. Olay günü sanığın arabasında yapılan incelemede tabanca, 40'dan fazla mermi, 100'den fazla fişek, 2 adet çekiç, dağcılıkta kullanılan halatlar gibi işkencede kullanılabilecek çeşitli malzemeler çıktı. Gülden hanımı bulup ona işkence etmeye gidiyor. Zaten daha önce de kendisini tehdit etmiş. Kendisini bulamayınca kızının aracına arkadan 3 kere çarparak durduruyor. İnmeye mecbur bırakıyor. Annesinin yerini soruyor. Gülnur annesini korudu. Bir başka kadının hayat hakkını savundu, yaşama hakkını savundu. Onun için öldürüldü. Bu şahıs hasbelkader çıkarsa yarım kaldığı işi bitirecek. Asıl hedef anneydi, hala da öyle. Dedektiflerle anlaşıyor Gülden hanıma ulaşabilmek için. Bir dedektiflik sözleşmesi çıktı evinden, palalar çıktı, ruhsatsız silahlar çıktı, krokiler çıktı kendi el yazısıyla. Akli dengesi gayet yerinde. Tam tersi zekice hazırlanmış planlanarak, tasarlanarak hazırlanmış planını canice bir hisle sonlandırdı" dedi.