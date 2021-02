Son dakika: Doktor kızını kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü! Mahkemedeki sözleri 'pes' dedirtti

Duruşma, Mustafa Ali Yılmaz'ın sağlık raporunun beklenmesi için 17 Haziran tarihine ertelendi.



"RUHSATLI SİLAH ALIRKEN AKLİ DENGESİ YERİNDEYDİ"



Duruşma öncesi gazetecilere açıklamada yapan anne Gülden Yozgatlı, "Ruhsatlı silah alırken akli dengesi yerindeydi. En başa gidersek evlenirken akli dengesi yerindeydi. 2 tane çocuğu meydana getirirken akli dengesi yerindeydi. Malın mülkün peşine düşerken akli dengesi yerindeydi. Her zaman her şekilde askere giderken akli dengesi yerindeydi. Her durumda akli dengesi yerindeydi de bu işi yaptıktan sonra mı kafası birden uçtu. Bu adam gayet akıllıdır, gayet zekidir. Ruhsat için sağlıklıyım raporu alıyor, silah alıyor" dedi.