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: 'de engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerine inceleme başlatıldı

haberine göre 'de özel bir engelli bakım merkezine ait olduğu belirlenen şiddet görüntüleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Şiddet görüntülerine inceleme başlatıldı. 3 zanlı gözaltına alındı

Fatma GÖKSU
Giriş Tarihi: 25.2.2021 10:18 Son Güncelleme: 25.2.2021 10:30 ABONE OL
Son dakika: İzmir'de engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerine inceleme başlatıldı

Son dakika haberi... Görüntülerde engelli vatandaşa şiddet uygulayan 3 M.U, S.K., ve E.K., gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan zanlılar adliyeye sevk edilecek.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada söz konusu engelli bakım merkezinin özel bir kuruluş olduğu belirtilerek, görüntülerdeki engelli vatandaşın 2020'nin Temmuz ayından itibaren başka bir kuruluşa yerleştirildiği ifade edildi.

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Açıklamada, olaya karışan çalışanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu aktarılarak, "Bakım ihtiyacı olan engellilerimizi örseleyecek, zarar verecek bu davranışın en ağır cezayı alması için süreç Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilecektir" denildi.

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Son dakika: İzmir'de engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerine inceleme başlatıldı
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