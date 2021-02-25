Son dakika korona virüs haberi! Aşıdan hapa geçilebilir

So dakika korona haberleri gelmeyi sürdürüyor. İngiltere'de heyelanlandıran bir gelişme! Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşı geliştirme çalışmaları sürerken Oxford Üniversitesi, enjeksiyonsuz yöntemlere odaklandı.

Oxford'dan aşı uzmanı Profesör Sarah Gilbert, İngiliz milletvekillerine konuyla ilgili açıklama yaptı.

Gilbert, başında bulunduğu ekibin daha iyi bağışıklık tepkisi sağlamak için yeni ve iğnesiz yöntemlere odaklandığını söyledi.

TABLET VE BURUN SPREYİ!

Çalışma kapsamında koronavirüse karşı ilacın tablet ve burun spreyleri şeklinde verilmesi araştırılıyor.

İngiliz basını, bu gelişmenin iğne korkusu olan insanlar için "harika bir haber" olduğunu, aynı zamanda uluslararası pazara çıkışları engelleyen tedarik sorunlarını hafifletmeye de yardımcı olabileceğini aktardı.

DİĞER İHTİMAL AĞIZDAN AŞILAMA

Avam Kamarası'nın Bilim ve Teknoloji Komitesi'ne konuşan Gilbert, hap veya burun spreyi kullanmanın akciğerler, boğaz ve burundaki bağışıklık hücrelerini daha iyi hedefleyebileceğini kaydetti ve ekledi:

"Bildiğiniz gibi tüm aşılar şu anda kas içi enjeksiyonlar şeklinde yapıldı. Burun spreyi ile verilen grip aşılarımız var ve bu, gelecekte koronavirüslere karşı iyi bir yaklaşım olabilir. Tablet sayesinde ağızdan aşılamayı göz önüne almak da mümkün."

MAYMUN DENEYLERİNDE BAŞARI!

Oxfordlu araştırmacı, değerlendirmeye aldıklarını belirttiği iki yöntemin geliştirilmesinin zaman alacağını, güvenlik ve etkinlik açısından test edilmeleri gerekeceğini ifade etti.

Geçen ay, bir İngiliz biyoteknoloji şirketi tarafından yürütülen denemeler, maymunlara ağız yoluyla verilen koronavirüs aşılarının etkili olduğu sonucuna ulaşmıştı.

Öte yandan, İngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi, koronavirüs aşılarının ağızdan uygulanma olasılığını gündeme getirmişti.