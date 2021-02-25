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Giriş Tarihi: 25.2.2021 16:20 Son Güncelleme: 22.3.2021 09:50

Maltepe’de kadına saldıran şüpheliyle ilgili son dakika!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Maltepe’de kadına saldıran şüpheliyle ilgili son dakika!

’de alışverişten dönen kadına sokak ortasında saldırarak yere düşürdüğü ve yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli hakkında, “kasten yaralama” suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli adamın ifadesine yer verildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli adamın 1 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesinde 26 Kasım 2020 tarihinde saat 16.00 suları marketten çıkıp eve gitmek üzere Sarmaşık Sokak'ta yürüyen 48 yaşındaki Hatice Türkoğlu, A.B isimli şahsın saldırısına uğradı. Mağdur kadın, ne olduğunu anlamadan üzerine koşup saldıran adam, kadını yere düşürdü. Saldırganın Hatice Türkoğlu'nun arkasından koşarak saldırması sonucu kadın yaralandı. Saldırgan adam olay sonrasında kaçarak uzaklaşırken, olay yerine polis ve ambulans geldi. Ambulansla hastaneye götürülen Hatice Türkoğlu, hastanede darp raporu aldı.

'OKSİJEN KAYNAĞI PATLADI'

Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Aydın Baysal hakkında, "kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Düzenlenen iddianamede yer alan şüpheli Aydın Baysal ifadesinde 'İş yerinde çalıştığım sırada aracın altına kaynak yaparken oksijen kaynağı patladı. Bu sırada oksijen tüplerini kapattım ve can havliyle dışarı kaçtım.' dedi.

PATLAMA TEHLİKESİNDEN DOLAYI.

Şüpheli Aydın Baysal ifadesinin devamında ise 'Dükkanın önünden kimse geçmesin, patlama olacak' diye bağırdım. Bir anda şuurumu kaybedip sokaktan kimseyi geçirmemeye çalıştım. Patlama tehlikesi olduğundan dolayı Hatice Türkoğlu'na engel olmak için ne yaptığımı hatırlamıyorum.' şeklinde konuştu.

1 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede şüpheli Aydın Baysal'ın "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Maltepe’de kadına saldıran şüpheliyle ilgili son dakika!
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