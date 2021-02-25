Son dakika: Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Seri katil için karar günü!

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı da Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 'yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürmek', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Tamamı 2018 yılında işlenen 8 cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Çayıroğlu'nun Samsun'da işlediği öne sürülen 3 cinayetle ilgili de soruşturmanın sürdüğü bildirildi.