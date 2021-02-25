Terhis olan asker, trafik kazasında hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Keser ile araçta bulunan ve akraba oldukları belirlenen Ömer Faruk Keser (17) ve Cansu Kaysioğlu (21) yaralanırken askerden terhis olan Ömer Faruk Keser ise olay yerinde hayatını kaybetti.