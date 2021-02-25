Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Terhis olan asker, trafik kazasında hayatını kaybetti

Terhis olan , trafik kazasında hayatını kaybetti

'da vatani görevini tamamlayarak terhis olan Ömer Faruk Keser (21), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybetti. Otomobilde sürücü ile birlikte 4 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 25.2.2021 22:14 ABONE OL
Terhis olan asker, trafik kazasında hayatını kaybetti

Erzincan'daki kaza, akşam saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Erzincan'dan Şanlıurfa'ya dönen Mehmet Keser yönetimindeki 63 AJ 474 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Keser ile araçta bulunan ve akraba oldukları belirlenen Ömer Faruk Keser (17) ve Cansu Kaysioğlu (21) yaralanırken askerden terhis olan Ömer Faruk Keser ise olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Siverek ve Hilvan Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Terhis olan asker, trafik kazasında hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA