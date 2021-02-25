Terkos barajındaki yükseliş umutları arttırdı

İstanbul`da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 8 Ocak 2020 tarihinde yüzde 19.16`ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul`un barajlarındaki doluluk oranındaki artış yüzde 34.91`i buldu. Genel doluluk oranı yüzde 54.07'ye ulaştı.

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre 8 Şubat'ta 45.09 olan baraj doluluk oranı son 15 gün içerisinde yüzde 8.98 artış gösterdi.

Arnavutköy ilçesinde bulunan ve İstanbul'un en önemli barajlarından olan Terkos'da su seviyesi 50.57 olarak ölçüldü. Uzun bir zaman düşük seviyede olan Terkos barajının, tekrar dolmaya başlaması İstanbulluların umudunu arttırdı.

Her bir barajdaki doluluk oranı bugün itibarıyla; Alibey 58.73, Büyükçekmece 56.76, Darlık 59.43, Elmalı 62.29, Istrancalar 64.24, Kazandere 63.47, Ömerli 63.90, Pabuçdere 37.38, Sazlıdere 29.17, Terkos 50.57 olarak kaydedildi.