Van’da kurulan çığ timinden nefes kesen tatbikat

Türkiye'de en çok kar alan illerden Van'da, çığın yeni acılara neden olmasının önlenmesi ve arama kurtarma çalışmalarına kısa sürede başlanması amacıyla 200 güvenlik korucusundan oluşturulan "çığ timi" karla kaplı arazide aldığı eğitimin ardından nefes kesen bir tatbikata imza attı.

Geçmişte yüksek rakımlı dağlardan düşen çığların büyük acılara neden olduğu Van'da, yeni faciaların yaşanmaması için çığ tehlikesinin bulunduğu bölgelerde görevli güvenlik korucularının yer aldığı çığ timi kuruldu.

5 GÜNLÜK ZORLU EĞİTİM ARDINDAN SAHAYA İNDİLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van İl Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında, Çatak, Başkale, Bahçesaray ve Muradiye ilçelerinde görevli güvenlik korucularına, ilk etapta çığla mücadele konusunda teorik eğitimler verildi. Daha sonra kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Kurubaş Geçidi'ne götürülen güvenlik korucuları, burada "çığ riski, çığla mücadele, arama-kurtarmada dikkat edilecek konular, ilk müdahale, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı" konularında 5 gün süren uygulamalı eğitim aldı.

Zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan 200 güvenlik korucusu, AFAD İl Müdürlüğünde verilen teorik bilgilerin ardından karlı arazide arama kurtarma sırasında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrendikten sonra, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde çığ tatbikatı yaptı.

NEFES KESEN TATBİKAT

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgede ekipler, senaryo gereği çığ altında kalan 3 kişi kurtarmak için zamanla yarıştı. Arama kurtarma köpeği "Poyraz"ın da katıldığı tatbikatta, kısa sürede kar altından çıkarılan yaralılar, sedyeyle ambulansa ulaştırıldı. Nefes kesen görüntülere sahne olan tatbikatta, güvenlik korucuları ortaya koydukları performansla izleyenlerden tam not aldı.

ARAMA KURTARMA FAALİYETİNİ YÜRÜTMELERİ İÇİN 5 GÜNLÜK EĞİTİM VERİLDİ

Tatbikatı izleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede çığ riski bulunan birçok nokta olduğunu söyledi. Geçen yıl Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlarda 42 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bilmez, "Çok zor bir coğrafyaya sahibiz. Dört ilçemiz çığ açısından riskler taşıyor. Zaman zaman çığlardan dolayı can kayıplarımız oluyor. En riskli ilçelerimiz Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Muradiye. Bu bölgelerde meydana gelebilecek çığlara zamanında müdahale etmek için 200 güvenlik korucusuna çığda arama kurtarma faaliyetini yürütmeleri için 5 günlük eğitim verildi. Bugün, eğitimi tamamlayan arkadaşlarımız çığın tatbikatını gerçekleştirdi. Bu arkadaşlarımız her yıl eğitime tabi tutulacak ve çığ olaylarına karşı hazır olacaklar." dedi.

YERİNDE VE HIZLI BİR MÜDAHALE İLE ÇOK DAHA FAZLA İNSANIN HAYATTA KALACAK

Burada bir açıklama yapan AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş ise bölgenin çığ tehdidi altında olduğunu ve gerekli tedbirlerin önceden alınması gerektiğini söyledi. Körpeş konuşmasının devamında, "Çığ tehlikesi altında olan riskli bir bölgede yaşıyoruz. Dolayısıyla olası bir çığ afetine karşı yerinde etkin ve hızlı bir müdahale yapılması amacıyla 4 ilçemizde güvenlik korucularımızla ellişer kişilik ekipler teşkil ettik. Bugün ilk olarak Bahçesaray ekibinin eğitimi tamamlandı ve bu kapsamda bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Projenin özünde yerinde etik ve hızlı bir müdahale yapılması hedeflenmekte, dolayısıyla bölgede ki arkadaşlarımız her hangi bir çığ faciası anında bizim eğitim sonunda kendilerine vereceğimiz kar kürekleriyle ilçe jandarma komutanlığı direktifiyle alana intikal edecekler. Van merkezden, Bahçesaray ilçesine hizan yolu üzerinden gidildiği takdirde, 4 saatlik bir intikal söz konusu, dolayısıyla çığ afetinde, çığ altında maruz kalan insanların bu kadar dayanma şansı olmaya bilir. Yerinde ve hızlı bir müdahale ile çok daha fazla insanın hayatta kalacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

'2021 YILI AFET EĞİTİM YILI İLAN EDİLDİ'

İçişleri Bakanlığı direktifleri doğrultusunda 2021 yılının afet eğitim yılı ilan edildiğini kaydeden Körpeş, "Güvenlik korucularımızı tercih ederken ve seçerken 20 ila 30 yaş arası olan arkadaşlarımızı tercih etmeye gayret ediyoruz. Her yıl bu eğitimlerin güncellemesini yapacağız, güvenlik korucularından olmasının avantajı, bölge insanı olmaları, o bölgede ikamet ediyor olmaları, ayrıca ilçe jandarma komutanlığı ile çalışıyor olmaları bizim için büyük avantaj. Bir çığ felaketi anında ilçe jandarma komutanlığımızın direktifiyle bölgeye intikal etme şansları var. Bölgede olcukları için çok daha etkin ve hızlı bir müdahale durumu olacak. Profesyonel ekipler sahaya gidinceye kadar, bölgenin güvenliğini alma, çığ altında kalan vatandaşlarımızın aranması faaliyetlerinde burada aldıkları eğitimlerle kazandılar. Bilinçli bir şekilde çığ anında müdahale edecekler. İnşallah böyle afetler yaşanmaz ama bunun için de hazırlanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Afet açısından çok tehlikeli bölgede yaşıyoruz. Dolayısıyla afetlerle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu sadece çığ değil, deprem de olabilir. Bu yıl İç İşleri Bakanlığımızın direktifleriyle 2021 yılı afet eğitim yılı ilan edildi. Hedefimiz sene sonuna kadar, en az Van nüfusunun yüzde ellisini, yani 500 binin üzerinde afat farkındalık eğitimi vermek. Bunlar sadece başlangıç, bundan sonra ki süreçte de eğitimlerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Tatbikatı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve kurum amirleri de izledi.

Tatbikatın ardından "katılım belgesi" alan güvenlik korucuları çığ olaylarında aktif olarak arama kurtarmada görev yapacak.