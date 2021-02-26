72 Nerenin Plakası? 72 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Trafiğe çıkarken birçok ile ait araç plakası ile karşılaşırız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiştir. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu özellikle şehirler arası yolculuklarda merak edilir. En çok araştırılan plaka kodlarından birisi de 72 plaka kodudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 72 plaka nerenin kodu? 72 plaka neresi, hangi şehir plakası? Detayları sizler için derledik.

72 PLAKA NERENİN KODU?

72 plaka kodu Batman iline aittir. Batman'daki araç sahiplerinde 72 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Batman iline kayıtlı olduğu bilinir.

72 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Batman ilinin plaka kodu 72'dir.

BATMAN İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Batman ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 72 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. Batman merkez ve Kozluk ilçelerinin plaka harf grupları aşağıda belirtilmiştir:

72 AC 001-72 AZ 999 Batman Merkez

72 D 0001-72 D 0999 Batman Merkez

72 DA 001-72 DP 999 Batman Merkez

72 M 0001-72 M 0999 Batman Merkez

72 T 0001-72 T 0999 Batman Merkez

72 S 0001-72 S 0999 Batman Merkez

72 EA 001-72 EE 999 Batman Merkez

72 D 9501-72 D 999 Batman Kozluk

72 KA 001-72 KZ 999 Batman Kozluk

72 M 9001-72 M 9999 Batman Kozluk

72 T 7000-72 T 7999 Batman Kozluk

72 S 9001-72 S 9999 Batman Kozluk