75 Nerenin Plakası? 75 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Trafiğe çıkarken birçok ile ait araç plakası ile karşılaşırız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiştir. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu özellikle şehirler arası yolculuklarda merak edilir. En çok araştırılan plaka kodlarından birisi de 75 plaka kodudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 75 plaka nerenin kodu? 75 plaka neresi, hangi şehir plakası? Detayları sizler için derledik.

75 PLAKA NERENİN KODU?

75 plaka kodu Ardahan iline aittir. Ardahan'daki araç sahiplerinde 75 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Ardahan iline kayıtlı olduğu bilinir.

75 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Ardahan ilinin plaka kodu 75'dir.

ARDAHAN İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Merkez (Ardahan vd): AC - AZ aralığında 001 ile 999 arası rakamsal aralık, M harf grubunda 0001 ile 9999 arası rakamsal aralığa, T harf grubunda 0001 ile 9999 arası rakamsal aralığa sahip plaka kodları bulunmaktadır.

74 Plaka Nerenin Kodu? Araçlardaki 74 Plaka Neresi - Hangi Şehir Plakası?