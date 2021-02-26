Amerikan Pitbull köpeği özellikleri nelerdir? Pitbull cinsleri nelerdir?

19. yüzyıldan beri varlığı bilinen Pitbull'lar çok vahşi olarak bilinmektedirler ancak doğru eğitim ve sevgi ile çok iyi huylu ve sevecen olabilirler. Pitbull cinsi köpekler, sahipleri onları nasıl eğitirse ona göre şekillenirler. Kısaca Pitbull cinsi köpeğinize saldırgan yaklaşırsanız köpek saldırganlaşacak ve tehlikeli olacaktır ancak eğer ona sevecen davranır ve bu şekilde eğitim verirseniz oldukça iyi huylu, tatlı bir köpek olacaklardır.

AMERİKAN PİTBULL ÖZELLİKLERİ

Pitbull köpekleri, savaşçı köpekler olarak bilinmektedir. Amerikan pitbull terrrier cinsi köpekler, İngiltere'de Bulldog ve bazı terrier cinsi köpeklerin çiftleştirilmesi ile üretilmeye başlamıştır. Daha sonra bu köpekler Amerikan yetiştiriciler tarafından Amerika'ya götürülmüş ve Amerika'da gerekli eğitimler verilerek güçlendirilmiştir.

Pitbull köpeklerinin ağırlıkları 17 – 20 kg aralığında değişmektedir. Genelde erkekleri 44 – 66 cm uzunluğunda olurken dişileri ise 40 – 42 cm arasında bir boya sahiptir. Amerikan pitbull terrierleri diğer köpek ırklarından ayıran en belirgin özellik kafalarıdır. Çeneleri oldukça kaslıdır ve bu sebeple bütün köpek ırkları arasında en güçlü ısırıklardan birine sahiptirler. Dişleri ise bir makas gibidir, ısırdıkları zaman dişlerinin arasında bir boşluk kalmaz.

Pitbullar genelde tıknaz, kaslı, bodur ve güçlü bir görünüme sahiptir. Vücutlarındaki en güçlü alanlar kafatasları ve çeneleridir. Kulakları genelde kesiktir ve dik bir yapıya sahiptir, gözleri ise yuvarlaktır. Sırt kısımları ise kısa, düz ve güçlüdür. Karın bölümlerinin içe çekilmiş bir görüntüsü vardır. Kuyrukları da vücutlarına göre kısadır.

Pitbulların bacaklarının ön tarafı kalındır, arka bacakları ise adelelidir. Topukları yere dik bir şekilde konumlanır. Pitbulların kürkleri farklı renklerde olabilmektedir ancak genelde tüyleri kısa ve sert olmaktadır.

Bilinenin aksine Pitbull cinsi köpekler aslında son derece sevecen ve enerjiklerdir. Pitbulların agresif ve saldırgan tutumu tamamiyle aldıkları eğitim ile şekillenmektedir. Karakterleri oldukça güçlü ve kendinden emin olan pitbullar eğer yavruluk döneminde doğru eğitim almazlarsa ilerleyen dönemlerde baş etmesi zor köpeklere dönüşebilirler.

Orta boy bir köpek ırkı olan pitbullar oldukça aktiftirler ve çok fazla egzersize ihtiyaç duymaktadırlar. Acı eşikleri oldukça yüksek olan köpekler, eğer heyecanlı ve agresif yetiştirilirlerse yabancı insan ve hayvanlar için büyük tehdit yaratabilirler.

Genelde diğer hayvanlarla anlaşamazlar ama yavruluk döneminde başka bir hayvanla büyütülürlerse ilerleyen dönemlerde o hayvanla anlaşmayı başarabilirler.

PİTBULL EN İYİ NASIL BESLENİR?

Pitbulların birçok alerjisi bulunmaktadır bu sebeple mama seçimi yaparken oldukça dikkatli olunmaktadır. Çok enerjik olan pitbulların protein ihtiyacı da fazladır ve kaliteli olmayan mamalar proteinleri tahıllardan karşılarlar. Bu tip mamalardan uzak durulmalıdır aksi takdirde kas yoğunluğu fazla olan pitbulların kasları erimeye başlayacaktır. Tahıl oranı düşük ve kaliteli mamalarla beslemek pitbulları en iyi besleme yoludur.

KAÇ ÇEŞİT PİTBULL VARDIR?

Pitbull aslında terrier ve bulldog cinsi köpeklere verilen genel bir isimdir. Pitbull türleri bu sebeple oldukça fazladır. Pitbull cinsleri 4 tanedir.