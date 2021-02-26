Araç muayene cezası ne kadar? 2021 Araç muayenesi yaptırmama cezası

Araç muayene süresi geçtiği zaman, muayene süresinin geçerlilik tarihinin bittiği gün baz alınarak bir gecikme cezası uygulanır. Muayene tarihinin geciktirildiği her ay, muayene ücretinin %5'i kadar ceza ödenmektedir. Peki 2021 yılında bu muayene ücretini yaptırmamanın cezası ne kadardır? İşte araç muayene ücretleri ile ilgili merak edilenler…

ARAÇ MUAYENE CEZASI

Yapılan son değişikliklerle beraber araç muayenesi yaptırmama cezası arttırılmıştır. Araçlarının muayenesini yaptırmayan sürücüler, son alınan kararlar ile beraber çok yüksek meblağlarda cezai işlemlere tabii tutulmaktadır. Cezai işlemlerin yanında aracın trafikten men edilmesi gibi durumlarla da karşılaşılabilir.

Muayenesiz araç kullanma cezası 2021 yılında 314 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Eğer bu ceza tebliğ tarihinden sonraki 15 gün içerisinde ödenirse ceza üzerinden %25'lik bir indirim uygulanacaktır. 15 günden sonra ödenen cezalarda herhangi bir indirim uygulanmaz. Eğer cezanın ödeme tarihi geçerse, her ay için cezaya %5'lik bir ceza faizi eklenecektir.

Araç muayeneden bağlanır mı sorusunun cevabı evet olacaktır. Araçlar muayenesiz oldukları için bağlanacaktır. Eğer ilk defa muayenesiz olduğunuz için cezai işleme tabii tutuluyorsanız aracınız bağlanmaz, sadece para cezası uygulanır. İlk seferden sonra aracınız muayenesiz her yakalanışında çekilir ve çekici üzerinde aracın ruhsatlı sahibine teslimi sağlanır.

ARAÇ MUAYENE GÜNÜ GEÇERSE NE OLUR?

Araç muayenesi 1 gün gecikirse ne olur sorusunun cevabı şöyledir. Aracın muayenesi 1 gün de gecikse 10 gün de gecikse araç, muayene geçerlilik tarihinin bittiği günden itibaren araç muayene cezasına tabiidir. Yani araç muayenesi 1 gün bile gecikse gecikme cezası ödenir.