Çam: Hedefimiz efeler ligi

Rol model bir takım kurduklarını ve son 8 maçını 3-0 gibi net skorlarla kazanan Yeni Kızıltepe spor voleybol takımı ile birlikte basın mensupları ile bir araya gelen Kaymakam Belediye Başkan vekili Çam, takım ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig B grubunda Kızıltepe ilçesini Dinamik Gençlik spor voleybol takımı ile Yeni Kızıltepe spor Voleybol takımı olmak üzere 2 takımla mücadele ettiklerine dikkat çekerek, Dinamik spor takımının bu yıl lige yeni çıktığını ve ilk yılı tecrübe kazanarak sezonu kapatmayı hedeflediklerini belirterek geçen sezon lige çıkan Yeni Kızıltepe spor Voleybol takımını ise bu yıl efeler ligine çıkarma çabası içinde olduklarını söyledi.

ROL MODEL BİR TAKIM KURDUK

Amaçlarının Kızıltepe'yi spor ile tüm Türkiye'ye tanıtmak olduğunu belirten Çam şu bilgileri paylaştı:

"1. Lig B grubunda ilimizi, ilçemizi temsil eden Yeni Kızıltepe spor Voleybol takımımız 2016 yılında Cevhertepe spor olarak kurulmuş. Geçen yıl 1. Lige çıkan takımımızı ilimizi ilçemizi temsil etmesi amacıyla isim değişikliği giderek voleybol takımını bu yıl ilçemizin adıyla Yeni Kızıltepe spor adı altında destekleme kararı alarak güçlü bir kadro kurduk. Buradaki hedefimiz rol model bir takım kurarak Efeler liginde İlçemizi, ilimizi bölgemizi temsil etmek. Bu hedef doğrultusunda kurduğumuz takımımız, Efeler ligine yükselme hedefiyle playoff finallerinde yer almak için sezondan başından bu yana güçlü rakipleri kıyasıya mücadele ettiğini ve bunu başaracak güçte olduğumuzu belirtmek istiyorum:

HEDEF EFELER LİGİNDE BÖLGEMİZİ TEMSİL ETMEK

Çam; "B Grubunda en iyi takımlardan biri olarak yaklaşık 1,5 ay sonra büyük ihtimalle Ankara ilimizde A ve B liginden katılacak 4 er takımla oynanacak playoff finalleri mücadelelerinde inancımız ve hedefimiz Efeler ligine çıkacak 2 takımdan biri olarak ilçemizi, ilimizi ve bölgemizi temsil etmek istiyoruz ve bu mücadelede kadro olarak en güçlü adaylardan biriyiz. Şu anda 16 takımlı Efeler liginde Doğu Anadoluyu temsil eden tek takım Bingöl Solhan ilçesi voleybol takımı, Güneydoğu Anadolu bölgemizi ise temsil eden tek takım Şanlıurfa Haliliyespor takımı, bizim hedefimiz ligde Güneydoğu Anadolu bölgesini temsil ikinci bölge takımı olmak." dedi.

"TECRÜBELİ BİR HOCA VE TAKIMIMIZ VAR"

Bu ligi bilen Playoff tecrübesi olan bir hoca ile çalıştıklarının altını çizen Çam; şöyle konuştu; "Takımımız Son 8 maçını set vermeden net skorlarla 3-0 kazanarak gücünü ortaya koymuş durumda, bu başarı için gerek takımımızın sporcularını teknik heyetini ve yönetimini tebrik ediyorum. İnşallah hedefe bir sıkıntı olmadan ulaşacağız. Akif Hocamız çok tecrübeli biri, geçen yıl Haliliyespor takımını öncesinde Solhan takımını Efeler ligine çıkardı bu yılda İnşallah biz çıkacağız. Playoff tecrübe demek, onun için bu stresi yaşamış, tecrübesi birikimi olan bir hoca ile çalışıyoruz. Bu tecrübesi bize büyük katkı sunacak."

Kulüp başkanlığı görevini Turgut Cevheroğlu'nun yaptığı takımın Genel menejeri ve koordinatörü Şino Cevheroğlu ise şunları söyledi; "Yıllardır Kızıltepe'de sosyal etkinlik sosyal aktiviteler için elimizden gelen çaba ve mücadeleyi veriyoruz. Ne yazık ki bir kurum desteği olmadan başarı olmak çok zor bu işin yükü çok ağır. Geçen yıl 1. Ligde ilk sezonumuzdu ve kendi imkânlarımız ile ligde kalmak için oynuyorduk. Kaymakam bey geçen sezonun ortasında ilçede göreve başladıktan sonra maçlarımıza teşrif etti. Maçtan sonra takımımızı ligde tutmamız düşmememiz durumunda ilçemizi daha iyi yerlerde temsil etmesi için önümüzdeki sezon için bu rol model bir takım yaratma sözü verdi ve bu sene o takım şu anda playoff'a en yakın takımlardan biri durumunda. Kaymakamımız Belediye başkanımızın destekleri ile bu sene bunu başarıyoruz. İnşallah efeler ligine çıkacağız, Efeler ligi dediğimiz futbol tabiri ile Süper ligdir. Fenerbahçe, Galatasaray gibi köklü kulüplerin takımlarını ilçemizde ağırlayacağız. Spor temsil ettiği ilin, ilçenin vizyonudur. Bizlerde şu anda bu vizyonu en iyi şekilde temsil ediyoruz. Takımımız gerçekten üst düzey güçlü bir takım, sadece yerli oyuncular oluşan bir takım değiliz aynı zamanda yurt dışından da Karadağ'dan ve Rusya'dan birer oyuncumuz var. Söylerken basit gibi görünüyor ancak bu bölgede bu takımları kurmak çok zor. Arkanızda bir kurum olmasa, sporu seven bir idareci olmasa hem maddi hem manevi gerçekten çok zor. Menajerlerle görüşürken buraya sporcu transfer etmek isterken Bize dedikleri orası terör bölgesidir, Suriye sınırına yakındır ailesi izin vermiyor gibi zorluklarla karşılaştık. Ama buraya getirdiğimiz sporcular bizim nasıl sıcakkanlı sporcular olduğumuzu ve buranın terörle anılmadığını, daha çok ufku geniş, vizyonu geniş insanlar olduğumuzu bu spor sayesinde Tüm Türkiye'ye tanıtmış oluyoruz. Spor sadece bir müsabaka değil bir yarış değildir, Spor ülkeye şehrini en iyi şekilde temsil eden bir araçtır. Hocamız çok tecrübeli bir hoca ve zamanında iyi bir voleybol sporcusu, 100'ün üzerinde Milli takım forması giymiş olan ve Galatasaray gibi köklü bir kulüpte oynamış kariyerli bir sporcu. Bize bu desteği sunan Sayın başkanımız Hüseyin Çam'a huzurunuzda teşekkür ediyorum. İnşallah bizde ona Şampiyonluğu armağan ederiz."

Yeni Kızıltepe Spor Voleybol takımının bu sezon hocalığını üstlenen tecrübeli çalıştırıcı Akif Gürgen ise takımı ve çalışmaları ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; "Öncelikle şunu belirtmek istiyorum sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Uzun yıllar Voleybol da oynadım uzun yıllardır da Antrenörlük yapıyorum. Hep doğuda ve Güneydoğuda çalıştım. Bu takımın rol model olması lazım bununda bilincindeyiz. Çok genç bir Nüfus var bu bölgede, bu gençlerin yetişmesi spor yapması için mutlaka bir rol model olması gerekir. Efeler ligi çok önemli bir lig Fenerbahçe ile Galatasaray ile diğer takımlarla oynayacaksınız ve televizyonlarda bu maçlar yayınlanacak ve takımınız ile birlikte iliniz ilçenizi tüm Türkiye'ye tanıtacaksınız. Yani spor en büyük tanıtım aracıdır. Daha önce Solhan'da çalıştım Solhan ilçesinin Bingöl'e bağlı olduğunu gerçekten kimse bilmiyordu. Şu anda onların 2 saat maçları yayınlanıyor. Bu bilinçteyiz bu takım çok tecrübeli bir takım çok zor günlerden geldi. Lig'de çok zor çünkü herkes Efeler liginde oynamak istiyor. Bu ligde Cizre'de, Hatay'da çok istiyor bizde çok istiyoruz. Yani büyük yatırımlı takımlar var ama Allaha çok şükür belli bir periyottan sonra istediğimiz seviyeye geldik. 1,5 ay sonra İnşallah Ankara'da ki maçlarımız televizyon başında herkes izler, bu takımın ne olduğunu göstereceğiz. Efeler liginde olmak kadar televizyonda 2 saat Kızıltepe'nin Mardin'in reklamı yapılacak bu çok önemli bence. Bu vizyona sahip olabilirsiniz çünkü bunu voleybol ile yapmak çok daha kolay bunun için büyük maliyetlere gerek olmadan düzgün bir organizasyon ile yeterli meblağ ile büyük başarılar elde edebilirsiniz. Başkanımız Sayın Çam bu konuda vizyon sahibi, kendisine desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum."