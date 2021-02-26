‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ Mersin'de

Türkiye yolculuğunun Mersin'deki durağı Cumhuriyet Meydanı olan mobil müzede incelemelerde bulunan Mersin Valisi Ali İhsan Su, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ali İhsan Su, mobil müzenin Çanakkale Zaferi duygusunu yaşattığını dile getirerek mobil müzenin oluşturulmasında emek veren herkese teşekkür etti.

İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resim, fotoğraf ve çeşitli görsel materyallerin bulunduğu ve videoların izletildiği, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergilendiği bölüm ile Çanakkale askerinin temsili heykelinin de bulunduğu Mobil Müze, Mersin Cumhuriyet Meydanının ardından, 1 Mart'ta Tarsus'ta, 2 Mart'ta ise Silifke'de ziyarete açık olacak.