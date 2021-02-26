Yeni ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri... 2021 En güzel, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları sözleri yayınlandı

Hayırlı Cumalar... Bir Cuma gününe daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde gelebilmenin mutluluğu yaşıyoruz. Bilindiği gibi, Cuma günü, İslam aleminin en mübarek günlerinden biridir; çünkü müminlerin bayramı olarak kabul edilir. Bu değerli günde, WhatsApp ya da diğer platformlardan sevdiklerine 2021'e özel, en güzel, anlamlı, uzun ve resimli Cuma mesajı göndermek isteyenler, onların da bu heyecanı yaşamasını istiyor. Sabah saatlerinden itibaren 26 Şubat 2021 kısa, hadisli, dualı, ayetli ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları sözleri hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Her hafta olduğu gibi, bu hafta için de en anlamlı, yeni, kısa, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları sözleri arayanlar için en doğru adres sabah.com.tr!

EN GÜZEL HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI! UZUN, HADİSLİ, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJI 26 ŞUBAT 2021

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.