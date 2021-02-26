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’da 1 milyon 380 bin 790 vaka ve 2 milyon 383 bin 790 temaslı filyasyon çalışması yapıldı

Valisi Ali Yerlikaya ve Koronavirüs tedbirleri kapsamında Filyasyon ve Salgın denetimleri ile ilgili 20. Toplantının yapıldığını bin 338 Filyasyon ekibinin bin 28 araçla bugüne dek 1 milyon 380 bin 790 vakaya ve 2 milyon 383 bin 790 temaslı filyasyon çalışması yapıldığını açıkladı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 26.2.2021 19:22 ABONE OL
İstanbul’da 1 milyon 380 bin 790 vaka ve 2 milyon 383 bin 790 temaslı filyasyon çalışması yapıldı

Pandemi döneminde İstanbul'da Filyasyon ekiplerinin çalışmaları ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya düzenlenen 20. Toplantı ile ilgili açıklamada bulundu.

Vali Yerlikaya Filyasyon ekibinin Pandemi süresi içerisinde canla başla mücadele verdiklerini belirterek , " İstanbul'da Filyasyon ve salgın denetimlerimizle ilgili 20. toplantımızı gerçekleştirdik. Bin 338 filyasyon ekibimiz bin 028 araçla hizmet veriyor.

Bugüne dek 1 milyon 380 bin 790 vaka ve 2 milyon 383 bin 790 temaslı filyasyon çalışması yapıldı. Filyasyon ekiplerimize teşekkür ediyorum"dedi.

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İstanbul’da 1 milyon 380 bin 790 vaka ve 2 milyon 383 bin 790 temaslı filyasyon çalışması yapıldı
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