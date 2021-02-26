İstanbul’da 1 milyon 380 bin 790 vaka ve 2 milyon 383 bin 790 temaslı filyasyon çalışması yapıldı

Pandemi döneminde İstanbul'da Filyasyon ekiplerinin çalışmaları ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya düzenlenen 20. Toplantı ile ilgili açıklamada bulundu.

Vali Yerlikaya Filyasyon ekibinin Pandemi süresi içerisinde canla başla mücadele verdiklerini belirterek , " İstanbul'da Filyasyon ve salgın denetimlerimizle ilgili 20. toplantımızı gerçekleştirdik. Bin 338 filyasyon ekibimiz bin 028 araçla hizmet veriyor.

Bugüne dek 1 milyon 380 bin 790 vaka ve 2 milyon 383 bin 790 temaslı filyasyon çalışması yapıldı. Filyasyon ekiplerimize teşekkür ediyorum"dedi.