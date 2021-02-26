Kaçak avcılara 4916 lira ceza

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Menderes ilçesinde Tahtalı Barajı Koruma Havzasında 2 kişinin kaçak avcılık yaptığı ihbarı aldı.

Alınan ihbar üzerine harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi kısa sürede bölgeye gitti. Her türlü avlanmaya yasak olan bölgede yapılan aramada M.A.E. ve H.H.E. isimli şüphelilerin bot ile baraj içerisine 150 metrelik ağ atarak balık avladıkları tespit edildi. Şahıslara 'yasadışı avlanma' ve 'sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefet' suçlarından toplamda 4 bin 916 lira para cezası kesildi.