Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kaçak avcılara 4916 lira ceza

Kaçak avcılara 4916 lira ceza

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tahtalı Barajı Koruma Havzasında sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak olarak balık avlayan 2 kişiye yakaladı. Jandarma şahıslara kaçak avlandıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını deldikleri için toplam 4 bin 916 lira para cezası kesti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 26.2.2021 11:08 ABONE OL
Kaçak avcılara 4916 lira ceza

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Menderes ilçesinde Tahtalı Barajı Koruma Havzasında 2 kişinin kaçak avcılık yaptığı ihbarı aldı.

Alınan ihbar üzerine harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi kısa sürede bölgeye gitti. Her türlü avlanmaya yasak olan bölgede yapılan aramada M.A.E. ve H.H.E. isimli şüphelilerin bot ile baraj içerisine 150 metrelik ağ atarak balık avladıkları tespit edildi. Şahıslara 'yasadışı avlanma' ve 'sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefet' suçlarından toplamda 4 bin 916 lira para cezası kesildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak avcılara 4916 lira ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA