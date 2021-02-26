Kazlarını telef eden kangal köpeklerini av tüfeğiyle vurdu

Sivas'ın Ulaş İlçesi Bostankaya köyünde Cemalettin Y, komşusu Mevlüt Karaköse'nin iki kangal köpeğini av tüfeğiyle vurdu. Köpeklerin beslediği kazlardan birini telef ettiğini iddia eden Cemalettin Y'nin vurduğu köpeklerden erkek olanı telef olurken dişi olan köpek ise yaralandı. Mevlüt Karaköse'nin şikayeti üzerine köye gelen jandarma ekipleri, Cemalettin Y'nin tüfeğine el koydu. Sözlü ifadesi ilanına Cemalettin Y'nin "bu köpekler daha öncede kazlarımı telef etti. Son olarak ta kazlarımdan birini yediler" dedi.

YARALI KÖPEK ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Yaralı köpeklerin fotoğraflarının sosyal medya yayılmasının ardından Yaşamhakder, yaralı köpek ile ilgili harekete geçti. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Bostankaya köyünde açılan ateş sonucu erkek köpek öldürülüyor dişi köpek yaralanıyor. Yaralı köpeğimize Yağmur adını verdik. Yağmur günlerce aç susuz perişan halde ölümü bekliyor ve üstelik hamile olma ihtimali yüksek. İstanbul'a kadar olan yolu kaldıramayacağı için Ankara'daki kliniği organize ettik. Ankara'daki kliniğe yatışı gerçekleştirildi² ifadelerine yer verildi.