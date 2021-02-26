Küçükçekmece'de markette silahlı soygun

Olay, saat 20.00 sıralarında Söğütlüçeşme Mahallesi Sazlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan bir marketler zincirinin şubesine müşteri gibi giren yüzleri cerrahi maske olan iki kişi, bir süre içeride gezdikten sonra kasaya yöneldi. Kasiyeri silah ile tehdit ederek etkisiz hale getiren soyguncular kasada bulunan 15 bin lirayı gasp ederek, yaya olarak kaçtı. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.. Polis ekipler kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.